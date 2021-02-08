Венди Мортон: «Женщины в Азербайджане получили избирательное право на 9 лет раньше, чем в Великобритании»

Госминистр Великобритании поприветствовала реализацию в Азербайджане Национального плана по борьбе с домашним насилием, передает Trend в понедельник со ссылкой на Twitter госминистра Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон.

«Прекрасно, что у Азербайджана есть Национальный план действий по борьбе с домашним насилием», — пишет она.

Находящаяся с официальным визитом в столице Азербайджана Венди Мортон сообщает, что в настоящее время работает в Баку с министрами, депутатами и общественными активистами для дальнейшего продвижения прав женщин.

«Вызывает восхищение, что женщины в Азербайджане получили избирательное право на девять лет раньше, чем в Великобритании», — пишет министр, отмечая, что несмотря на это, еще многое предстоит сделать для достижения полного равенства.

Мортон отметила, что была рада встретиться с женщинами, пережившими домашнее насилие, и услышать их истории: «Гендерное насилие — огромная глобальная проблема. Прекрасно, что у Азербайджана есть Национальный план действий по борьбе с домашним насилием».

Венди Мортон прибыла в Баку с двухдневным официальным визитом 8 февраля 2020 года для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.

Визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в областях зеленой энергетики и решения проблемы изменения климата, а также в продвижении прав женщин и борьбе с гендерным насилием.