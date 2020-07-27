Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением

Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением, пишет пресс-служба правительства.

Стратегия запрещает рекламировать на телевидении и в интернете нездоровую пищу, то есть с высоким содержанием жира, сахара или соли, с утра и до девяти вечера.

Также супермаркеты не смогут продавать вредную пищу по акциям и скидкам и размещать ее на видных местах, например, у касс и на входе.

Более того, крупные рестораны и кафе будут должны указывать калорийность на продаваемой на вынос еде.

Правительство отмечает, что в стране 63% взрослых и 33% детей имеют лишний вес.