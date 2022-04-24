Соединенное Королевство планирует передать Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила в воскресенье на своем сайте газета Daily Express.

По данным издания, САУ производства британской компании Vickers, которая сейчас входит в состав корпорации BAE Systems, будут уже на следующей неделе отправлены в Польшу, где украинских военных будут обучать обращению с новой техникой. После этого ее планируется отправить на Украину.

AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы в 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет 3 выстрела за 10 секунд.