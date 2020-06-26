Вековая мечта северян

Жители одной огромной северной страны, которая периодически вставала с колен, в процессе вставания грозя всем кулаком и обещая показать миру маму неизвестного Кузьмы, всегда живо обсуждали новости, происходящие в мире. Причем, делали они это вопреки горестному признанию великого классика, который как-то изрек, что ежели разбудят его спустя сто лет и спросят, что творится в огромной северной стране, то ответит он бодро — пьют и воруют! С тех пор, надо сказать, ничего не изменилось. Разве что масштабы пьянства и воровства. И, что особо интересно, никто из жителей громадной страны по этому поводу не переживал. Наоборот, гордились сохранностью традиций!

При этом, жители данного государства гордились возможностью смело изобличать недостатки других стран. Особенно той, что спряталась за океаном, подсадила весь мир на свою валюту и навязывала миру свои ценности. Возмущению северян не было предела. Причем, возмущалось далеко уже не первое поколение жителей этой империи. Все они жили мечтой, которая перетекала в уверенность — спрятавшееся за океаном государство обязательно развалится, исчезнет. За время ожидания такого неизбежного ее конца, само северное государство умудрилось несколько раз развалиться, изменить название и форму правления. Но, разве это повод трезво взглянуть на себя в зеркало?!

Вон, пришел новый повод для зубоскальства. Оказывается за океаном дошли до совершенно возмутительных вещей — правительство Союза Шаловливых Аборигенов крайне специфически боролось с коварным вирусом. Оно, как с возмущением сообщало главное пропагандистское агентство огромной северной страны, выплатило более полутора миллиардов деньгами «мертвым душам». Получается, что афера господина Чичикова, устроенная им в уездном городе N, нашедшая свое воплощение в произведении классика по фамилии Моголь, была нахально присвоена правительством США.

Правда, жители северной страны, чесали репу в попытках понять смысл этого действа. Ведь, по его итогу граждан Союза Шаловливых Аборигенов не грабили! Просто выписали деньги тем, кто уже умер. То есть, потратить эти средства тоже никто не сумеет и их в конечном итоге вернут правительству, в государственную казну. Это и поражало северян! Где же такое видано, чтобы полтора миллиарда настоящих денег, извлеченных из казны, для выдачи не пойми кому, в итоге туда же и возвращались?! Совсем уже в США в демократию заигрались! Пора бы и меру знать, не создавая опасный прецедент!

Особо негодовали олигархи из огромной северной страны. Они ведь, как привыкли? Они привыкли использовать любой повод для запуска волосатой руки в государственную казну. Стремительный рост сограждан, проживающих за чертой бедности, а таковых уже было свыше двадцати миллионов, тамошних олигархов не смущал. Они ковали «бабло» не отходя от кассы, твердо следуя заветам классика, многие века назад заглянувшего в нынешнее время. В итоге, состояния северных олигархов росло и измерялось уже не в сотнях миллиардах, а в тоннах денег. Ответ на вопрос другого классика, все пытавшегося понять, кому в той стране жить хорошо, был получен.

Рядовые жители северного государства не особо возмущались происходящим. Нет, на кухнях они роптали, но в итоге все с замиранием сердца ждали дня, когда можно будет обнулить все прежние годы вставания с колен, чтобы в дальнейшем эта процедура протекала более динамично. О том, что в пору разгула коварного вируса им не было дано ровным счетом ничего, даже живым душам, северяне предпочитали не вспоминать. Им важнее было ежевечернее прослушивание соловьиных трелей, дабы потом увидеть на столе нехитрый набор из соловьиного же помета и бутылки водки. Откушав которые проще верилось в то, что в США творится адский ад, который скоро все же приведет к распаду заокеанского государства.