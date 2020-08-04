Ведущие китайские медики прибыли в Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 4 августа совершил важный перелет, доставив из Китая группу врачей и гуманитарный груз, состоящий из медицинского инвентаря, для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, группа ведущих китайских специалистов в составе 10 человек специальным рейсом AZAL прибыла в Баку.

Высококвалифицированные медицинские специалисты будут работать совместно с азербайджанскими коллегами с целью предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Самолетом AZAL также из Китая в столицу Азербайджана доставлены медицинское оборудование и медикаменты.

Прямой перелет «Азербайджанских авиалиний», совершенный из города Чэнду (столица провинции Сычуань на юго-западе Китая) в Баку, продолжался более семи часов.

Рейс был организован по поручению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.