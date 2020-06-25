Ведомством по «геноциду» — Турция решила взяться за надоевшую пропагандистскую ложь

Одной из заметных новостей минувшего дня стало сообщение о том, что Высший консультативный совет Турции под руководством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана постановил сформировать отдельное ведомство, которое будет реагировать на заявления и события, связанные с темой событий 1915 года в Османской империи. Об этом написала газета Hürriyet.

На заседании президенту представили доклад о ситуации с признанием рядом стран событий 1915 года в качестве «геноцида армян» и об их политике. В Турции, категорически отвергающей обвинения в намеренном истреблении армян в начале XX века, сейчас не существует единой структуры, которая бы занималась выработкой политики по этому вопросу. В связи с этим было принято решение сформировать «автономное и гражданское ведомство», в функции которого будет входить только выработка стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о «геноциде» и иные связанные с этой темой аспекты.

Новый орган не будет напрямую связан с правительством, он займется политическими, культурными, историческими аспектами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения, уточняет ТАСС.

В докладе также указано, что армянское лобби в последнее время прекратило подавать в международные суды заявления о «геноциде» из-за вероятности отказа в рассмотрении в связи с формулировкой. Теперь лоббисты, по данным авторов доклада, пытаются заменить термин «геноцид» на формулировку «преступление перед человечеством» применительно к событиям 1915 года. Этот вопрос, по мнению Анкары, нуждается в срочном внимании.

Как отметил в беседе с «Вестником Кавказа» профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, Турция стремится прекратить привнесение политических моментов в исторический вопрос о событиях 1915 года. «Позиция Турции такова, что этот вопрос должны решать историки или, по крайней мере, международные организации – при этом, к сожалению, его давно превратили в политическое шоу. Причем речь не только о армянской диаспоре: разные страны используют этот вопрос как инструмент внешнеполитического давления на Турцию. Все понимают, что решения парламентов отдельных стран ни к чему не обязывают ни международное сообщество, ни Турцию, из-за чего антитурецкие резолюции оказываются каким-то спектаклем», — сказал он.

По словам ученого, Турция долгое время пыталась реагировать на эти акции и заявления о геноциде спокойно, не желая преувеличивать значение вопроса. Однако прошлогодние резолюции Конгресса США показали необходимость на государственном уровне отвечать на демарши из-за рубежа. И теперь эта работа будет систематизирована.

Появление нового ведомства по «геноциду армян» прокомментировал # политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Турция является крупной региональной державой, интересы которой простираются от Балкан, Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока до Кавказа и Центральной Азии. Армяне и Армения с ее наскоками всегда воспринимались Анкарой как нечто второстепенное, малозначительное, и специально по данной проблеме турецкие государственные органы какую-либо последовательную политико-идеологическую работу не проводили. Оно и понятно. Если за армянскими потугами не маячили какие-либо из больших европейских держав или США, Россия, то самостоятельно в результате получался пшик. Далеко идти не надо. На днях армяне вместе с Грецией и Кипром попытались вопреки принятой процедуре принятия решения по умолчанию, навязав голосование при избрании представителя Турции председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН, добились смехотворного результата. 178 голосов «за» при 11 воздержавшихся и 3 недействительных бюллетенях.

Но, по-видимому, в Анкаре осознали, что пренебрежение армянской политикой и пропагандой вредит долгосрочным и текущим интересам Турции, и приняли решение противодействовать этому на системном уровне. Я приветствую это решение и уверен, что Азербайджан будет тесно координировать свою работу с Турцией в этом направлении. Полагаю, что недооценка враждебной деятельности, какой бы ничтожной и бесперспективной она ни представлялась изначально, ошибочна, и давать отпор лживой пропаганде и очернительству необходимо, в том числе и со стороны специальной госструктуры.

О статусе и предстоящей деятельности этого органа пока говорить рано, но мы в Азербайджане будем внимательно и заинтересованно следить за ней. На уровне парламентских комитетов по иностранным делам есть смысл обсудить этот вопрос с нашими турецкими коллегами в ближайшее время. Если ситуация позволит, то очно. Если же из-за пандемии сделать это в ходе непосредственного диалога будет трудно, то посредством вебинара.