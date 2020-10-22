Вашингтонский дебют и российский эндшпиль в карабахской партии…

Как уже сообщили СМИ, 23 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит официальный визит в Вашингтон.

Думается, что о предмете и цели визита догадаться, не так уж трудно: в первую очередь, речь пойдет о выполнении требований соглашения режима прекращения огня и определения условий для начала дипломатических переговоров.

Некоторые политологи и аналитики предполагают, что вашингтонская встреча может стать своеобразным дебютом в новой «нагорно-карабахской партии». Но мы не очень-то разделяем подобные оценки, потому что время для далеко идущих решений неподходящее, оно еще не наступило.

В США теперь все заняты предстоящими президентскими выборами, да и пандемией короновируса, хотя американская нагорно-карабахская политика всегда отличалась от соответствующей российской и французской тем, что она менее «армянизированная», несмотря на то, что в Штатах довольно влиятельная армянская диаспора.

На что мы должны особо уделять внимание в переговорах с американцами? Думается, что мы должны акцентировать внимание на четырех резолюциях СБ ООН.

В настоящее время Баку фактически занимается выполнением требований этих резолюций СБ ООН, который еще двадцать семь лет тому назад потребовал незамедлительного освобождения оккупированных азербайджанских районов без каких-либо предварительных условий.

В течение этих лет мы тешили себя надеждами, что СБ ООН, или сам найдет соответствующий механизм для разрешения этой проблемы, или делегирует его другим мировым структурам по безопасности и сотрудничеству.

Так и случилось, т.к. ООН «переадресовал» (если так можно выразиться) карабахскую проблему своей европейской подсистеме – ОБСЕ (тогда еще СБСЕ), которая тогда была всего лишь совещательной единицей, не имеющей никакого механизма для решения подобных конфликтов. Да, через пару лет СБСЕ стало отдельной организацией, получив новую аббревиатуру, т.е. став ОБСЕ. Но и это ничего не изменило, все осталось так, как было в самом начале процесса.

Заметим, что накануне вашингтонской встречи министр иностранных дел Азербайджана посетил Москву. Подробности этой встречи нам еще неизвестны, но кое-какие соображения все-таки, как говорится, напрашиваются.

Дело в том, что Московское гуманитарное соглашение пока успешным не назовешь – с самого первого дня Ереван не стал выполнять его требования; с одной стороны, продолжал ракетный и артиллерийский обстрел азербайджанских районов, с другой – просил всех остановить наступление азербайджанской армии.

Тут ничего удивительного нет, это характерно для армян, т.к. они постоянно так действуют; сами убивают, калечат, а выдают это как преступление, совершенное против армян…

Сейчас часть наших политических аналитиков склонны говорить уже об эндшпиле российской карабахской партии, — мол, успешное наступление азербайджанской армии расставило все точки над “İ”.

Но нам кажется, что и это есть проявление одной обыкновенной, самой обычной человеческой черты: мы или хронически запаздываем, или стараемся опережать ход событий.

Хотя холодная и прагматичная логика подсказывает, что в эти дни мы должны быть более бдительными и чувствительными в отношении России. За весьма короткие сроки азербайджанская армия добилась довольно существенных результатов. Но не менее важным является сохранение этих преимуществ.

А это частично зависит и от могучего Кремля. Мы должны постоянно помнить об этом. В эти дни от нас требуются не только храбрость, но разум и терпение. Мы всему миру наглядно и убедительно продемонстрировали, что наша армия на самом деле является одной из лучших во всем постсоветском пространстве.

Теперь надо чуть набраться терпения и обеспечить надежный дипломатический зонтик для побед нашей армии, потому что между дипломатией и военным делом есть обратная связь – они прекрасно регулируют друг друга.

Плюс, не стоит забывать, что мы можем получить весь Карабах не сразу, а постепенно. Размещая своих миротворцев в регионе, Кремль хочет взять Нагорный Карабах под свой контроль, так же, как Абхазию и Южную Осетию.

Очевидно, мы не должны позволять ему это: если такой сценарий будет совсем неизбежным, мы можем потребовать, чтобы в составе миротворцев были представлены и турецкие «голубые каски».

А так, даже такой могучий вектор, как Россия, со временем потихоньку отступает от своих прежних позиций: разве лет десять назад мы могли предположить, что Россия будет сидеть и созерцать, как азербайджанская армия освобождает один район за другим?