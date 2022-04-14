Один из самых известных российских режиссеров Тимур Бекмамбетов пробует себя в новом качестве – постановщика спектакля театра кукол. Первым опытом создателя таких фильмов, как «Ночной дозор», «Президент Линкольн: охотник на вампиров», а также новогодней саги «Елки», станет работа «Ходжа Насреддин».Ходжа Насреддин – популярный персонаж восточных сказок, которого любят цитировать на всем Востоке, в том числе и в Азербайджане, любим Бекмамбетовым с самого детства. Куклы будут говорить голосами топовых российских актеров Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.

«Я очень много лет мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня», — признался сам Бекмамбетов.

«Ходжа Насреддин» будет показан в кинотеатре Park BulvarMetropar k в рамках проекта «Золотая маска в кино» 15 апреля в 19:00, сообщает #.