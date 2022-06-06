На фоне ограничений на экспорт российской нефти итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA уже в следующем месяце могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.

Поставки нефти, прекращенные два года назад, когда Вашингтон усилил санкции против Венесуэлы, будут осуществляться в обмен на непогашенные долги Каракаса и просроченные дивиденды.

Объем нефти, который, как ожидается, получат Eni и Repsol, невелик, сказал один из источников, и любое влияние на мировые цены на нефть будет незначительным. Однако, разрешение Вашингтона возобновить давно замороженные нефтяные потоки Венесуэлы в Европу может мотивировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить переговоры с оппозицией.

Таким образом, администрация президента Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе сократить зависимость от России. Ключевым условием является то, что полученная нефть «должна пойти в Европу. Она не может быть перепродана в другом месте». (Голос Америки)