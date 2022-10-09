Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен лидирует на выборах с 55,4% голосов, сообщает телеканал ORF.

Отмечается, что если Ван дер Беллен получит более 50%, второго тура не потребуется.

На втором месте сейчас находится кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (18,4%), на третьем — независимый кандидат Тассило Валлентин (8,4%).

Согласно последним опросам, Ван дер Беллен лидирует среди остальных претендентов по уровню поддержки со стороны австрийцев. Действующий президент Австрии набирает от 51% до 59% рейтинга, что может привести к его победе в первом туре выборов.