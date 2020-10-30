В Женеве выражен протест против террористических действий Армении — ФОТО

Проживающие в Швейцарии представители азербайджанской общины провели в Женеве перед Дворцом Наций мирную акцию в знак протеста против армянской провокации и тяжелого артиллерийского обстрела оккупационной армянской армией азербайджанских городов и районов, расположенных далеко от фронтовой зоны.

В акции, организованной Культурным центром азербайджанцев в Швейцарии, Координационным советом азербайджанцев Швейцарии и обществом “Друзья Азербайджана”, наряду с представителями азербайджанской общины, приняли участие члены Азербайджано-итальянской ассоциации молодежи и азербайджанская молодежь, проживающая во Франции. После исполнения государственного гимна Азербайджана руководитель Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров в своем выступлении рассказал о кровавых преступлениях и террористических актах, совершенных оккупационной армянской армией на территории Азербайджана.

Наши соотечественники возложили цветы к портретам жертв террора, почтили их память и выразили чувство глубокого сожаления в связи с гибелью мирных граждан, в особенности, малолетних детей, в Гяндже и Барде.

Подняв на акции плакаты с лозунгами “Остановите армянскую оккупацию!”, “Aзербайджан требует справедливости!”, “Мы говорим террору нет!”, “Карабах – это Азербайджан!”, “Прекратите поддерживать захватническое государство!”, наши земляки еще раз довели до внимания общественности невыполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, призвали мировую общественность и международные организации положить конец армянскому террору и поддержать справедливую позицию Азербайджана.