Женева выглядит пустынной из-за вступивших в силу с раннего утра 16 июня повышенных мер безопасности: в день проведения саммита России и США, по решению местных властей, перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк Ла-Гранж, где на одноименной вилле пройдет встреча в верхах.
На значительном расстоянии перед выездами на набережные, являющиеся важными транспортными артериями города, поделенного на две части озером и рекой Роной, выставлены знаки «Движение запрещено». На закрытых участках улиц выставлены посты полиции, в чем убедился корреспондент ТАСС, совершивший автопутешествие по утреннему городу. К мосту Монблан, украшенному по случаю саммита флагами России и США, сейчас невозможно ни проехать, ни пройти.
На улицах мало машин, включая общественный транспорт. Так тихо в Женеве бывает по воскресеньям и в длинные праздники, когда закрыты магазины, учреждения и предприятия. Отель «Интерконтиненталь» и его окрестности включены властями в зону безопасности, поскольку в нем остановился прибывший накануне в Женеву президент США Джо Байден. Полицейский на посту, выставленном у Площади Наций в нескольких сотнях метрах от «Интерконтиненталя», сообщил корреспонденту ТАСС, что проезд закрыт и посоветовал «подать назад».
Власти приняли масштабные меры для обеспечения проведения саммита в условиях безопасности. Парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив обнесены металлическими сетчатыми барьерами с колючей проволокой. Рядом запрещено парковать автомобили. С 14 июня нельзя запускать беспилотники, а с 15 июня введены ограничения на использование воздушного пространства над Женевой и территориями соседней Франции. Закрыта навигация на озере.
В течение всего дня 16 июня действует запрет на массовые манифестации на правой стороне Женевского озера, где находятся парки Ла-Гранж и О-Вив, а также в пригороде Гран-Саконнэ, по территории которого проходит дорога из международного аэропорта в Женеву. Государственный совет Женевы призвал граждан к ответственному поведению и пониманию ситуации, чтобы саммит мог пройти «в прекрасных условиях в соответствии с женевской традицией уважения, гостеприимства и диалога».
В помощь почти 2 тыс. женевских полицейских федеральные власти выделили 900 их коллег из других регионов Швейцарии, а также 1 тыс. военных, которые охраняют дипломатические миссии и ведут наблюдение за небом. Посты военных выставлены, в частности, у постоянных представительств России и США.