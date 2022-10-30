Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур из-за трагедии в Сеуле.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал YTN.

«Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур», — заявил Юн Сок Ёль в телеобращении.

Позднее он посетил место гибели людей — по уточненным данным, в давке погиб 151 человек.

Ранее власти южнокорейской столицы получили около 270 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой в районе Итхэвон в центре Сеула.