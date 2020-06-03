В ЮНИСЕФ предупредили, что Европа может столкнуться со вспышкой кори

«Мы все должны помнить, что если охват иммунизацией в 95% не будет достигнут и поддержан в каждой группе населения, то мы не сможем предотвратить распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин… В Европе главной проблемой станет корь, потому что это риск, с которым мы сталкивались в прошлом «, — сказала Хан.(РИА Новости)