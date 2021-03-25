В Японии заявили о возможном запуске баллистической ракеты КНДР

Береговая охрана Японии заявила, что со стороны Северной Кореи мог быть осуществлен запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает NHK.

В Kyodo уточнили, что запущенная ракета не несет угрозы для Японии, поскольку траектория полета не проходит над территорией страны.

Также предполагается, что она не должна попасть в эксклюзивную экономическую зону страны при падении.

Однако при этом японская береговая охрана передала специальное предупреждение для рыболовецких судов, которые находятся в Японском море. (РИА Новости)

| 2021-03-25T04:06:28+04:00 25 марта 2021, 04:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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