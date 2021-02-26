В Японии заявили, что следят за развитием событий в Сирии на фоне авиаударов США

Правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации в Сирии на фоне авиаударов, совершенных Соединенными Штатами. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы пока не обладаем полной информацией, включая информацию об ущербе [в результате ударов], но пристально следим за развитием ситуации, как в отношении этого конкретного инцидента, так и в отношении положения дел на Ближнем Востоке в целом», — ответил он на просьбу прокомментировать информацию об авиаударах США по объектам проиранских групп в Сирии. Мотэги также подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество со всеми вовлеченными сторонами, направленное на стабилизацию ситуации в регионе.

Пентагон в четверг объявил о том, что Соединенные Штаты нанесли по указанию президента Джо Байдена авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии. «По указанию президента США Джо Байдена вооруженные силы нанесли авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии. Удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке, нанесены в связи с продолжающимися угрозами им, — говорится в поступившем в ТАСС заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби. — Ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».(ТАСС)