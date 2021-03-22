В Японии зарегистрирован первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному

По данным исследователей Японской педиатрической ассоциации, вирус был выявлен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения, однако проблем со здоровьем у него нет.

Всего в ходе исследования были получены данные 1124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.

Небольшой процент таких случаев передачи вируса от матери новорожденному отмечен и в других странах. Телеканал NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет. Это лишь означает, что такое возможно и в Японии, и следует принимать достаточные меры для предосторожности беременным женщинам. (РИА Новости)