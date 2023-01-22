В японской префектуре Тиба была зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Уточняется, что подозрение на заболевание возникло на ферме в городе Соса. Позднее генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. По информации администрации префектуры Тиба, сейчас началось уничтожение около 140 тысяч кур.

Кроме того, был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где выявлены очаги заболевания. Также был запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.