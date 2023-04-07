В Японии через час после вылета исчез с радаров вертолет UH-60JA Black Hawk. Вскоре в море вблизи острова Мияко заметили обломки вертолета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, на борту вертолета находились 10 военных, среди которых – командир дивизии, их судьба неизвестна. На поиски вышли корабли береговой охраны Японии.

Издание Kyodo News отмечает, что береговая охрана обнаружила в море следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим с радаров бортом. В то же время чиновники пока эти сообщения не комментируют.

Руководитель Наземных сил самообороны Ясунори Моришита заявил, что пропавший вертолет размещался на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото, находящейся на острове Кюсю.