В Японии приговорили к смертной казни «убийцу из Twitter»

В Японии суд во вторник, 15 декабря, приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Шираиши, которого прозвали «убийца из Twitter», за убийство девятерых человек в 2017 году. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Уточняется, что суд признал Шираиши виновным в убийстве, расчленении и хранении тел восьми женщин и одного мужчины в возрасте от 15 до 26 лет. Он находил своих жертв в Twitter, где они писали о своем желании совершить самоубийство. Затем мужчина приглашал их в свою квартиру.

Сам Шираиши свою вину признал, однако предметом для разногласий в суде стал вопрос о том, убил ли мужчина своих жертв с их согласия.

Как сообщал Daily Mai, после случившегося в 2017 году власти Японии хотели ограничить публикацию постов суицидального характера в социальных сетях. (iz.ru)