В выходные дни выросло число обращений в службы скорой помощи

В связи с карантином в выходные возросло число обращений в службы скорой медицинской помощи.

Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева.

По ее словам, за прошедшие сутки в скорую помощь поступило порядка 2500 обращений. Среди проблем со здоровьем, в связи с которыми поступали вызовы, преобладали скачки артериального давления, невротические состояния, транспортировка нефрологических больных, а также соматические проблемы.(Trend)

| 2020-06-08T15:23:21+04:00 8 июня 2020, 17:29|12345 (Пока оценок нет)
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