В ВОЗ считают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей

ВОЗ допускает, что было несколько первичных зараженных коронавирусом, которым вирус передали разные носители. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА «Новости».

«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что для эпидемиологического исследования важно выявить первичный случай заражения.

В то же время эксперт подчеркнул, что вирус однозначно имеет естественное происхождение и, вероятнее, носителем выступили летучие мыши.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

| 2020-11-23T22:35:16+04:00 23 ноября 2020, 23:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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