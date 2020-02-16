В Венесуэле проходят крупномасштабные военные учения

В Венесуэле в воскресенье, 16 февраля, начались военные учения, они проходят на всей территории страны, сообщает агентство EPD. В маневрах будут задействованы около 2,4 млн военнослужащих и гражданских лиц. «Мы устанавливаем перед нашим Отечеством щит против непрекращающейся агрессии», — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Накануне глава Венесуэлы Николас Мадуро пояснил в эфире государственного телеканала VTV, что эти учения направлены на то, чтобы противостоять «агрессивным планам» США, Колумбии и Бразилии. Ранее Мадуро, как пишет колумбийское онлайн-издание La opinion, заявил, что «в Бразилии находятся террористические группы, готовящие атаки в Венесуэле». До этого он же обвинил Бразилию и Колумбию в причастности к нападению на венесуэльскую казарму на границе с Бразилией 22 декабря 2019 года, в результате которого погиб один венесуэльский военнослужащий. И президент Бразилии Жаир Болсонару, и глава колумбийского государства Иван Дуке отрицают подобные обвинения. (DW)