Завод в Венесуэле по выпуску автоматов «Калашникова» и патронов к ним планируется запустить в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

По её словам, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также санкционные действия США, работы по завершению строительства завода ведутся активными темпами во взаимодействии с венесуэльскими партнерами.

«Российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Рассчитываем осуществить их запуск в 2022 году», — сказала Решетникова.