В Великобритании зафиксирован рекордный уровень безработицы

Сокращение рабочих мест в Великобритании достигло рекордного уровня, и страну накрыл кризис на рынке труда, передает Bloomberg.

Сейчас уровень безработицы поднялся до 4,9 процента (самый высокий показатель с 2016 года), работы лишились свыше 217 тысяч человек, большинство сокращений пришлось на гостиничный бизнес и розничную торговлю. По прогнозам, безработица в стране вырастет до 7,5 процента (2,6 миллиона человек), еще восстановление экономики Британии осложняется потенциальным выходом из ЕС без сделки.

О грядущих проблемах ранее предупреждал министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, безработица достигнет пика во втором квартале будущего года и составит 7,5 процента — это примерно 2,6 миллиона человек.

Кроме того, Британия столкнулась с беспрецедентным падением экономики за всю историю. По прогнозам, ВВП страны в этом году упадет на 11,3 процента, к докризисным показателям экономика вернется не раньше третьего квартала 2022 года.