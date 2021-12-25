Сотрудники полиции задержали в субботу утром вооруженного мужчину, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка, где в настоящее время Рождество отмечает королева Великобритании Елизавета. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британской полиции.

19-летний мужчина из города Саутгемптон на юге Англии, имя которого не разглашается, был заключен под стражу. «Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей», — заявили сотрудники полиции.

Правоохранители уточнили, что мужчина проник на территорию Виндзорского замка, но ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. «Мы не считаем, что есть опасность для общества», — добавили в полиции.