Исследователь Лондонской школы экономики и главный редактор международного журнала Space Policy Димитриос Строикос заявил «Ленте.ру», что в космосе может развернуться гонка вооружений, так как все крупные игроки заинтересовались разработкой противоспутникового оружия, а ключевые космические державы — США, Россия, Китай и Индия — даже провели испытания.

По мнению Строикоса, эти испытания усиливают «дилемму безопасности»: действия одного государства, занятого укреплением собственной безопасности, приводят к снижению безопасности другого государства и так далее. Пока не будут предприняты меры по «смягчению такой динамики» с помощью «мер по увеличению транспарентности и укрепления доверия, стратегического диалога», отметил Строикос.

Эксперт подчеркнул, что реалии указывают на необходимость создания документа, запрещающего подобные виды испытаний. Несмотря на то что усилия в этом направлении предпринимаются уже немало лет, но до сих пор стороны не достигли согласия, в частности, из-за того, что они не могут определить, что именно считать космическим оружием, так как космические технологии нередко имеют двойное назначение, заявил исследователь.

Специалист предположил, что выходом из сложившегося тупика может стать внедрение не юридически обязывающих норм по ответственному поведению в космосе. «Надеюсь, что последнее испытание противоспутникового оружия побудит международное сообщество к активизации усилий в этом направлении», — добавил Строикос.