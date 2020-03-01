В Ватикане опровергли слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

В Ватикане опровергли слухи о возможном коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского Франциска и карантине в папском городе-государстве. Об этом сообщает Т со ссылкой на службу печати Святого престола назвали.

«Очень большой фейк», — ответили в службе печати.

Ранее в СМИ появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. Такие слухи появились из-за того, что в последние дни Папе Римскому нездоровится. (gazeta.ru)

| 2020-03-01T01:46:50+00:00 1 марта 2020, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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