В Вашингтоне продлили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила о продлении режима комендантского часа еще на одни сутки в столице США. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он вступил в силу в среду, 3 июня, в 23.00 по местному времени и завершится в 06.00 четверга.

«Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа», — сказала Боузер.

Мэр добавила, что решение о продлении комендантского часа в четверг будет принято позже в зависимости от ситуации.

Комендантский час был введен в Вашингтоне на фоне беспорядков.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.