Суд в Узбекистане отправил местную жительницу в тюрьму на 6,5 года за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин во время половых контактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В марте текущего года в отношении 27-летней жительницы города Каган было возбуждено уголовное дело по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД».

Согласно информации следствия, несмотря на то, что подозреваемая с декабря 2017 года состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, она не перестала вступать в интимную близость с разными мужчинами без использования средств защиты.