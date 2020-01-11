В Узбекистане составили «индекс плова»

В Узбекистане разработали «индекс плова» по аналогии с «индексом бигмака», который используется в мире в качестве неофициального показателя определения паритета покупательской способности. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по статистике 11 января. В документее под названием «Информация о средних ценах на готовый плов в областных центрах Республики Узбекистан» говорится, что 1 кг плова стоит 107 800 узбекских сум (695 рублей), а цена одной порции составляет 15 400 узбекских сум (99 рублей). Ведомство приводит цены на это блюдо и в других провинциях страны.

«В большинстве европейских государств «индекс бигмака» и «индекс оливье» в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее популярным для нашей республики будет формирование данных «индекса плова», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что экономисты отслеживают динамику изменения цен и публикуют результаты исследований в журнале The Economist с 1986 года.

Статистический комитет составил список необходимых для приготовления килограмма плова продуктов с их стоимостью для крупных предприятий общественного питания во всех областных центрах государства.

Для определения «индекса плова» пообещали зарегистрировать среднюю стоимость одной порции этого блюда в трех предприятиях общепита в регионах, а после рассчитать стоимость килограмма с учетом всех затрат.

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