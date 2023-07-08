Более 19,5 млн избирателей зарегистрированы в Узбекистане для участия 9 июля в досрочных выборах президента страны. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

«Общее число избирателей, включенных в списки избирательных округов, составляет 19,593 млн человек», — сказал он. Ранее в ЦИК сообщали, что на выборах президента в октябре 2021 года было зарегистрировано более 21 млн избирателей.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.