Укрепление блока НАТО, спровоцированное российским вторжением в Украину, ориентировано на противостояние той армии, которую Россия подготовила перед началом войны. Хотя с тех пор вооруженные силы РФ понесли огромные потери, «мы никогда не должны недооценивать русских и их способность оправиться», заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, война в Украине изрядно потрепала российские сухопутные силы, но ее ВМС и ВВС сохраняют форму, передает AP. Однако сейчас внимание России сосредоточено на Украине, «в войне задействовано 94%» сухопутных сил и возможностей для противостояния с НАТО особо не остается, отметил Бауэр:

«В целом, мы видим, что русские очень осторожны по отношению к НАТО. Они не ищут конфликта с НАТО. Думаю, это признак того, что они очень-очень заняты. Не думаю, что на суше у них много сил, способных что-то сделать кому-то еще».