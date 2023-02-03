В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый проект постановления об обращении украинского парламента в связи с ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине, пишет «Страна». По информации издания, в документе содержится призыв к немедленному переводу политика за границу для лечения.

Как отмечается, инициатива предполагает обращение Верховной рады к Грузии, Европарламенту, Совету Евросоюза, Еврокомиссии и ПАСЕ по Саакашвили. Кроме того, украинские депутаты также призывают обратится конкретно к парламентам стран — членов ЕС.

При этом в самом проекте обращения указывается, что Саакашвили является гражданином Украины. Под инициативой подписались множество украинских депутатов, в том числе и из правящей партии «Слуга народа», основанной президентом Украины Владимиром Зеленский.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.