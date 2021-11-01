Киев получает многочисленные обращения от украинских граждан, связанные с отказом им во въезде в Грузию и ждет объяснений от грузинской стороны относительно такой ситуации. Об этом сообщила в понедельник в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что приняла посла Грузии на Украине Георгия Закарашвили, которому предъявила претензии относительно проблем украинцев при въезде в страну. «Начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины», — отметила Денисова.

Она уточнила, что проблемы со въездом ощутила лично при въезде 26 октября в Грузию с целью посещения в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, ей был разрешен въезд только после 40-минутного ожидания, несмотря на наличие дипломатического паспорта. Кроме того, она напомнила, что в Грузию не были пропущены без указания причин украинские журналисты Дмитрий Гордон и Олеся Бацман, руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш и его адвокат Евгений Грушовец. «Жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия», — подчеркнула Денисова.

Помимо этого, омбудсмен призвала грузинские власти предоставить Саакашвили «надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права — права на жизнь». В свою очередь, по ее словам, «Закарашвили пообещал донести [информацию] до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения». (ТАСС)