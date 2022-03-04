Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал детали переговоров между Украиной и РФ.

Об этом шла речь во время телемарафона.

По словам Арестовича, россияне постепенно снижают требования.

«Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о… о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия», — сказал он.

В то же время он отметил, что это уменьшение требований показывает, что РФ понимает: достичь поставленных ими политических целей военным путем не удается.

Советник главы ОПУ напомнил о единственной договоренности, которой удалось достичь во время вчерашних переговоров.

«Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от русского нашествия», — сказал он и добавил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом. (unian.net)