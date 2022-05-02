Прокуроры и полиция установили личность первого подозреваемого в убийствах мирных жителей в городе Буча под Киевом, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, речь идет о командире подразделения управления войск нацгвардии РФ по Ульяновской области Сергее Колоцее. Издание «Следствие. Инфо» называет Колоцея уроженцем белорусского Мозыря.

Мужчину подозревают в убийстве 4 человек 18 марта и пытках еще одного жителя Бучи 29 марта, добавила Венедиктова. Позиция прокуроров основана на собранных доказательствах, показаниях потерпевшего и портретной экспертизе, объяснила она.

Служба безопасности Украины (СБУ) установила личности почти 900 российских военнослужащих, предположительно причастных к преступлениям против мирного населения в Киевской области. У украинской спецслужбы есть вся информация об этих людях, а также «доказательства их зверств», подчеркнул пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Сейчас спецслужба проверяет данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысячи россиян, чьи подразделения базировались на территории Киевской области. Следователи опросили около 7 тысяч человек. (DW)