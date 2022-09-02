Прокуратура украинского города Бучи утверждает, что установила личность российского солдата, подозреваемого в убийстве мирных жителей под Киевом в марте 2022 года.

По данным прокуратуры, военного зовут Николай Соковиков. Ему заочно предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве.

В заявлении прокуратуры сказано, что 16 марта Соковиков — служащий 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады российской армии — с четырьмя сослуживцами находился в поселке Мрия Бучанского района Киевской области. Подъехав к веломагазину, они опросили находившихся там владельца магазина и охранника. Убедившись, что перед ними мирные жители, военнослужащие отпустили их, однако когда те повернулись, чтобы уйти, двое военнослужащих открыли им в спины стрельбу из автоматов. Владелец погиб на месте, охраннику удалось добраться до пункта охраны и вызвать по телефону украинских добровольцев, после чего он умер от потери крови. На их телах было обнаружено не менее 12 огнестрельных ранений.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения веломагазина. Кадры убийства показали в своих репортажах Би-би-си и CNN. По ним прокуратура, как заявляется, установила личность Соковикова.

Ранее сообщалось, что журналистам удалось идентифицировать еще одного военнослужащего, находившегося на месте событий — предположительно, это Дмитрий Лапшаков.

Журналистам Радио Свобода удалось связаться с Николаем Соковиковым. Свою вину он категорически отрицает. По утверждению Соковикова, он действительно попал на часть видео, в которой показано, как они с товарищем идут по зданию, но кадры расстрела были «приклеены», и на них не он. (svoboda.org)