Украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве. По темпам – это вторая половина июля или август.

С таким прогнозом выступил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в интервью DW.

Он отметил, что сегодня украинские защитники и защитницы уже ведут отдельные контрнаступления на Юге страны, но они станут более интенсивными, когда Украина получит все, что ей нужно.

Когда это случится, продолжает Арестович, будет сформировано по меньшей мере 4-5 полноценных бригад, которые смогут перейти в полноценное наступление.

«По темпам – это вторая половина июля или август», – добавил он.