Разговор президент Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится, когда будет уверенность в наличии предмета для переговоров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Фокус.

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить», — сказал Ермак.

По его словам, была всего одна попытка в этом году установить контакт.

«Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому, как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — заявил глава ОП.

Он отметил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, но когда и где она состоится — пока неизвестно. (korrespondent.net)