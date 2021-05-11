В Украине пытаются установить местонахождение депутатов, обвиненных в госизмене

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук находится в Украине, но его местоположение не установлено. Об этом заявил глава СБУ Игорь Баканов, передает РИА «Новости».

При этом Баканов добавил, что депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак выехал в Россию.

«Если речь идет о господине Козаке, он, по нашей информации, находится в РФ, временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — сказал Баканов.

Он добавил, что правоохранители продолжают поиски Медведчука.

«Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока со страны не выезжал», — сказал Баканов.

Ранее Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушение на хищении национальных ресурсов в Крыму.