В Украине предъявили обвинения девяти задержанным в Минске гражданам РФ

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение девяти задержанным в Минске по статье об участии в террористической организации.

«Офис генпрокурора объявил о подозрении девяти украинцам из «ЧВК Вагнера» по статье 258-3 УК об участии в террористической организации», — пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Офис генпрокурора просит Минск о временном аресте задержанных в Беларуси граждан. «Офис генпрокурора обратился к Беларуси с запросами о временном аресте «вагнеровцев», — указано в сообщении. (ТАСС)