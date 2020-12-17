В Украине обвинили Иран в затягивании переговоров о авиакатастрофе под Тегераном

Иран намеренно затягивает переговоры о компенсации за сбитый в январе под Тегераном самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

«Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растяжения времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны, их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии, уменьшение резонанса. По их мнению, это может повлиять, в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, а также на уровень компенсации», — сказал он в интервью «Радио свобода».

Енин добавил, что Киев и дальше готов вести переговоры, но предупредил, что «его терпению есть предел». «Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть, и иранская сторона должна это помнить», — отметил он.