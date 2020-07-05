В Украине не исключили, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область

Российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области. Такое мнение командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил «Думской» в интервью, которое было опубликовано 5 июля.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война», – сказал он.

На вопрос журналистки, рассматривает ли он вариант попытки российских войск «прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал», адмирал ответил, что не исключает таких действий со стороны РФ.

«Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим… Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», – объяснил Неижпапа. (gordonua.com)