С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери российской армии составили около 17,5 тыс. человек. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 31 марта РФ также потеряла 614 танков, 1735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 135 самолетов и 131 вертолет.

Также украинские военные уничтожили 1201 единицу автомобильной техники, семь судов, 75 цистерн с горюче-смазочными материалами, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 22 единицы специальной техники РФ.

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – говорится в сообщении. (gordonua.com)