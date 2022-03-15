Украине нужно заключить новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщила 15 марта пресс-служба СНБО.

«Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием», – сказал Данилов.

По его словам, на сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

«Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь очень пригодилась, особенно в первые дни войны», – добавил Данилов. (gordonua.com)