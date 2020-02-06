В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе

В китайском городе Ухань умер от коронавируса врач, одним из первых пытавшийся предупредить о вспышке заболевания и обвиненный в распространении ложной информации. Об этом сообщает газета Global Times

Ли Вэньлян работал в Центральной больнице Уханя. Сам он писал в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В последней публикации, 1 февраля, он сообщил, что подтвердилось его заражение коронавирусом.

Ли было 34 года. Коллеги доктора подтвердили РИА Новости, что он скончался сегодня вечером.