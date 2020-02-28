В УЕФА высказались о возможном переносе Евро из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о возможном переносе сроков проведения чемпионата Европы 2020 года из-за короновируса.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

«Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы УЕФА.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались 2,8 тысячи человек, 36 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 83 тысячи.