В Турцию на лечение доставлены участники Отечественной войны

Из Азербайджана в Турцию на лечение доставлены трое участников 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщили в Фонде поддержки семей раненых и павших (Фонд «Яшат»).

Решение принято с учетом рекомендаций азербайджанских врачей.

Диагностика, лечение и реабилитация ветеранов продолжится в Турции.

Фонд «Яшат» и впредь при необходимости направит тяжело раненных участников войны на лечение за рубеж.

Ветеранов в Турцию в аэропорту Гейдара Алиева проводил глава Фонда «Яшат» Эльвин Гусейнов.

| 2021-02-11T14:13:07+04:00 11 февраля 2021, 15:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss