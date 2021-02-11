В Турцию на лечение доставлены участники Отечественной войны

Из Азербайджана в Турцию на лечение доставлены трое участников 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщили в Фонде поддержки семей раненых и павших (Фонд «Яшат»).
Решение принято с учетом рекомендаций азербайджанских врачей.
Диагностика, лечение и реабилитация ветеранов продолжится в Турции.
Фонд «Яшат» и впредь при необходимости направит тяжело раненных участников войны на лечение за рубеж.
Ветеранов в Турцию в аэропорту Гейдара Алиева проводил глава Фонда «Яшат» Эльвин Гусейнов.