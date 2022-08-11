Одно из судов, которые должны были покинуть украинский порт Черноморск для доставки зерна, не смогло выйти в результате погодных условий. Об этом заявили представители Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — пояснили в турецком МО.

В настоящий момент примерный срок начала выполнения рейса и предполагаемое время прибытия в турецкий порт не называются.

Также нет сведений, как долго будет непогода в регионе.